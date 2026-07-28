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Oberpfalz Unfall von Lastwagen mit Gefahrgut - Sperrung auf Autobahn 3

Ein Reifen platzt an einem Kleintransporter auf der Autobahn 3. Der folgende Unfall mit einem Lastwagen dürfte noch für viele Autofahrer in der Oberpfalz Probleme verursachen.

Oberpfalz: Unfall von Lastwagen mit Gefahrgut - Sperrung auf Autobahn 3
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Auch die Feuerwehr war wegen des Gefahrgut-Unfalls im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Nittendorf (dpa/lby) - Nach einem Unfall eines Lastwagens mit Gefahrgut in der Oberpfalz ist die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Passau gesperrt. Betroffen sei ein Abschnitt bei Nittendorf (Landkreis Regensburg), teilte die Polizei mit. Autofahrerinnen und Autofahrer würden über eine Behelfsausfahrt von der A3 geleitet und könnten dann an der Auffahrt Nittendorf zurück auf die Autobahn fahren. Wie lange die Sperrung dauern könnte, blieb zunächst unklar.

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Am Morgen war demnach ein Kleintransporter wegen eines geplatzten Reifens gegen den Lastwagen mit Gefahrgut geprallt. Geringe Mengen Gefahrgut seien deshalb ausgetreten, teilte die Polizei mit. Um welchen Stoff es sich dabei handelte, blieb zunächst unklar. Der Lastwagen habe mehrere als Gefahrgut ausgewiesene Stoffe an Bord gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehren, Polizei und Autobahnmeisterei seien im Einsatz - von einer Gefahr für die Bevölkerung oder die Umwelt sei aber nicht auszugehen.