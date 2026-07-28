Nittendorf (dpa/lby) - Nach einem Unfall eines Lastwagens mit Gefahrgut in der Oberpfalz ist die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Passau gesperrt. Betroffen sei ein Abschnitt bei Nittendorf (Landkreis Regensburg), teilte die Polizei mit. Autofahrerinnen und Autofahrer würden über eine Behelfsausfahrt von der A3 geleitet und könnten dann an der Auffahrt Nittendorf zurück auf die Autobahn fahren. Wie lange die Sperrung dauern könnte, blieb zunächst unklar.
Oberpfalz Unfall von Lastwagen mit Gefahrgut - Sperrung auf Autobahn 3
dpa 28.07.2026 - 11:59 Uhr