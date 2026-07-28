Oberpfalz: Unfall von Lastwagen mit Gefahrgut - Sperrung auf Autobahn 3

Am Morgen war demnach ein Kleintransporter wegen eines geplatzten Reifens gegen den Lastwagen mit Gefahrgut geprallt. Geringe Mengen Gefahrgut seien deshalb ausgetreten, teilte die Polizei mit. Um welchen Stoff es sich dabei handelte, blieb zunächst unklar. Der Lastwagen habe mehrere als Gefahrgut ausgewiesene Stoffe an Bord gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehren, Polizei und Autobahnmeisterei seien im Einsatz - von einer Gefahr für die Bevölkerung oder die Umwelt sei aber nicht auszugehen.