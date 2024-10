Oberpfalz: Unfall mit Folgen auf der A6 – Elf Fahrzeuge beschädigt

Waidhaus (dpa/lby) - Ein bislang Unbekannter hat in der Oberpfalz auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Unfallverursacher gegen 5.10 Uhr mit mehreren Warnbaken, die an der gesperrten Ausfahrt Waidhaus aufgestellt waren. Die Baken wurden bei dem Aufprall zerstört, die Trümmerteile blieben auf der Fahrbahn liegen.