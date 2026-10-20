Fensterbach (dpa/lby) - Ein bislang unbekannter Täter hat aus einem Fischweiher in Fensterbach (Landkreis Schwandorf) rund 400 Kilogramm Karpfen und Hechte gestohlen. Die Fische waren abgefischt und anschließend in einem Fischgehege zwischen den Ortsteilen Wohlfest und Kögl aufbewahrt worden, wie die Polizei mitteilte. Als der 38 Jahre alte Eigentümer nach seinen Fischen sah, bemerkte er, dass ein Teil davon fehlte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.