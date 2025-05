Weiden (dpa/lby) - Unbekannte haben den Stacheldrahtzaun eines Bundeswehrgeländes in Weiden in der Oberpfalz beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Samstagabend, 18.00 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14.00 Uhr. Ob die Täter das militärische Areal in der Frauenrichter Straße auch betreten haben, ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.