Oberpfalz: Telefonbetrüger ordern Goldbarren per Taxi an

Amberg (dpa/lby) - Telefonbetrüger haben in der Oberpfalz versucht, einen 83-Jährigen um Goldbarren zu bringen. Der Mann in Amberg habe einen Anruf von einer vermeintlichen Polizistin bekommen, teilte die Polizei mit. Die Frau habe gesagt, er müsse wegen mehrerer Einbrüche in der Nähe seiner Adresse seine Wertsachen zu einer "Prüfung" geben. Der Senior sollte daraufhin Goldbarren im Wert von mehreren Zehntausend Euro in einem Jutebeutel in seiner Garage deponieren, von wo sie per Taxi abgeholt würden.