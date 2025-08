Kallmünz (dpa/lby) - Ein bislang unbekannter Hundebesitzer hat einen 71-Jährigen beim Gassigehen im Landkreis Regensburg mit einer Einkaufstüte geschlagen und anschließend getreten. Die beiden Männer waren Polizeiangaben zufolge am Samstagabend in Kallmünz in Streit geraten, weil der noch unbekannte Mann seinen Hund nicht angeleint hatte.