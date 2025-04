Grafenwöhr (dpa/lby) - Ein Feuer bei einem Hersteller von Holzfaser-Dämmsystemen in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) hat einen geschätzten Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich verursacht. Ein Lager über einer Förderbandanlage hatte sich überhitzt und sorgte für Funkenflug, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Mitarbeiter bemerkte demnach am Mittag die brennende Anlage.