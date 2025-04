Oberpfalz: Rettungsaktion: Drohne findet vermissten Senior auf Feld

Vilseck (dpa/lby) - Mit Hilfe einer Drohne ist ein 72-jähriger Vermisster in der Oberpfalz gefunden und von Einsatzkräften gerettet worden. Der Senior wurde am Mittwochnachmittag aus einem Alten- und Pflegeheim in Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) vermisst, wie die Polizei mitteilte. Der 72-Jährige muss wegen mehrerer Vorerkrankungen dringend regelmäßig Medikamente einnehmen. Wegen der niedrigen Temperaturen bestand potenziell Lebensgefahr.