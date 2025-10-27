Oberpfalz: Rätsel um Fund von menschlichem Skelett in Wald

Furth im Wald (dpa/lby) - Nach dem Fund eines menschlichen Skeletts in einem Wald in der Oberpfalz arbeitet die Polizei an der Identifizierung der Leiche. Die bei der Untersuchung des Skeletts ermittelte DNA werde jetzt in Deutschland und im Ausland mit Daten der Polizei abgeglichen, teilten die Beamten mit. Zudem werde überprüft, ob der Fund mit Vermisstenfällen zusammenhängen könnte. Details zur Identität sowie zum Geschlecht des toten Menschen könne man bisher nicht machen, teilten die Beamten mit.