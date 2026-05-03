Oberpfalz: Radfahrer stürzt Böschung hinunter und stirbt

Ebnath (dpa/lby) - Ein Radfahrer ist in der Oberpfalz eine Böschung hinuntergestürzt, gegen einen Baum geprallt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Ein anderer Fahrradfahrer hatte den Unfall am Samstag bei Ebnath (Landkreis Tirschenreuth) gesehen, den Notruf gewählt und mit der Ersten Hilfe begonnen, wie die Polizei mitteilte. Doch jede Hilfe für den 58-Jährigen kam zu spät. Auch im Rettungswagen konnten Sanitäter dem Mann nach der Bergung nicht mehr helfen.