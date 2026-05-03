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Oberpfalz Radfahrer stürzt Böschung hinunter und stirbt

Ein Mann kommt mit seinem Rennrad von der Straße ab und stürzt eine abschüssige Böschung hinunter. Trotz schneller Hilfe kommt für den gestürzten Radfahrer jede Rettung zu spät.

Oberpfalz: Radfahrer stürzt Böschung hinunter und stirbt
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Auch im Rettungswagen können die Sanitäter dem Mann nicht mehr helfen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Ebnath (dpa/lby) - Ein Radfahrer ist in der Oberpfalz eine Böschung hinuntergestürzt, gegen einen Baum geprallt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Ein anderer Fahrradfahrer hatte den Unfall am Samstag bei Ebnath (Landkreis Tirschenreuth) gesehen, den Notruf gewählt und mit der Ersten Hilfe begonnen, wie die Polizei mitteilte. Doch jede Hilfe für den 58-Jährigen kam zu spät. Auch im Rettungswagen konnten Sanitäter dem Mann nach der Bergung nicht mehr helfen.

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Laut Polizei trug der 58-Jährige bei dem Unfall keinen Helm. Warum der Mann mit seinem Rennrad von der Straße abkam und die abschüssige Böschung hinunterstürzte, blieb zunächst unklar. Fremdverschulden sowie ein technischer Defekt schlossen die Ermittler als Ursache aus.