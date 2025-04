Kümmersbruck (dpa/lby) - Ein Radfahrer ist bei einem Sturz in der Oberpfalz lebensgefährlich verletzt worden, nachdem ein freilaufender Hund auf ihn zugerannt war. Der 53-Jährige war am Sonntag auf einem Schotterweg in einem Wald bei Kümmersbruck (Landkreis Amberg-Sulzbach) unterwegs, wie die Polizei mitteilte.