Oberpfalz: Mann greift Frauen an - Zeugen schreiten ein

Wenzenbach (dpa/lby) - Ein Passant hat einen nackten Mann in die Flucht geschlagen, der versucht haben soll, eine Frau zu vergewaltigen. Der 24-Jährige soll in einem psychischen Ausnahmezustand die Frau auf einer Hundewiese in Wenzenbach (Landkreis Regensburg) angegriffen haben, teilte die Polizei mit. Ein Mann sei der 47-Jährigen zu Hilfe gekommen, der Angreifer sei daraufhin geflohen. Zuvor soll der Verdächtige weitere Frauen auf der Hundewiese sexuell belästigt haben.