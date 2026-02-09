Oberpfalz: Mann greift Frauen an - Zeugen schreiten ein

 
Ein nackter Mann greift eine Frau im Landkreis Regensburg an. Ein Zeuge schlägt ihn in die Flucht. Wenig später drängt der Angreifer eine Frau aus ihrem Wagen.

Polizisten nahmen den Mann kurz nach dem Vorfall fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wenzenbach (dpa/lby) - Ein Passant hat einen nackten Mann in die Flucht geschlagen, der versucht haben soll, eine Frau zu vergewaltigen. Der 24-Jährige soll in einem psychischen Ausnahmezustand die Frau auf einer Hundewiese in Wenzenbach (Landkreis Regensburg) angegriffen haben, teilte die Polizei mit. Ein Mann sei der 47-Jährigen zu Hilfe gekommen, der Angreifer sei daraufhin geflohen. Zuvor soll der Verdächtige weitere Frauen auf der Hundewiese sexuell belästigt haben.

Wenig später soll der Mann ein paar Straßen weiter gewaltsam in ein Auto gelangt sein und die Fahrerin aus dem Wagen gedrängt haben. Zwei weitere Zeugen hätten den Mann festgehalten, bis Polizisten den Mann festnehmen konnten. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung.