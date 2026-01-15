 
Oberpfalz Polizei nimmt mutmaßliche "Reichsbürger" ins Visier

Bei drei Männern im Landkreis Cham rückt die Polizei an. Der Verdacht - sie sollen den «Reichsbürgern» angehören und illegal Waffen besitzen.

Oberpfalz: Polizei nimmt mutmaßliche Reichsbürger ins Visier
In der Oberpfalz sind drei mutmaßliche "Reichsbürger" in den Fokus der Polizei geraten. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Cham (dpa/lby) - Die Polizei hat in der Oberpfalz die Wohnungen von drei Männern durchsucht, die mutmaßlich der sogenannten Reichsbürger-Szene angehören. Außerdem bestehe der Verdacht, dass die drei Männer im Alter von 57, 60 und 70 Jahren zumindest teilweise illegal Waffen beschafft haben, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Die Verdächtigen seien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, jetzt aber wieder auf freiem Fuß. Gegen zwei wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die drei Männer wohnen demnach im Landkreis Cham nicht weit voneinander entfernt. Bei den Durchsuchungen seien Waffen gefunden und sichergestelt worden, hieß es weiter.

Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat Staatsschutz der Kripo Regensburg. Weitere Details zu dem Fall nannte die Polizei nicht.