Oberpfalz Polizei nimmt mutmaßliche "Reichsbürger" ins Visier

Cham (dpa/lby) - Die Polizei hat in der Oberpfalz die Wohnungen von drei Männern durchsucht, die mutmaßlich der sogenannten Reichsbürger-Szene angehören. Außerdem bestehe der Verdacht, dass die drei Männer im Alter von 57, 60 und 70 Jahren zumindest teilweise illegal Waffen beschafft haben, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Die Verdächtigen seien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, jetzt aber wieder auf freiem Fuß. Gegen zwei wurden Strafverfahren eingeleitet.