Regensburg (dpa/lby) - Ein 80 Jahre alter Radfahrer ist in der Oberpfalz mit einem Linienbus zusammengestoßen. Dabei erlitt der 80-Jährige schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Zunächst wurde nicht ausgeschlossen, dass der Mann in Lebensgefahr schweben könnte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.