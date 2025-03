Wernberg-Köblitz (dpa/lby) - Ein Mechaniker ist beim Reifenwechsel in der Oberpfalz unter einem Reisebus eingeklemmt und mutmaßlich schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben befand sich der Mann in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) in Bauchlage unter dem Bus, als dieser vom Wagenheber rutschte und ihn einklemmte.