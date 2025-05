Im weiteren Verlauf habe der 42-Jährige den Begleitfahrer in den Straßengraben geschubst, ihn in den Schwitzkasten genommen und ihm mit dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde der 44-Jährige laut Polizei leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer trennten die beiden Männer. Weshalb genau der 42-Jährige bei dem Vorfall am Freitagabend in Unmut geraten war, war laut Polizei zunächst unklar.