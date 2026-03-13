Oberpfalz: Knochen einer 60-Jährigen entdeckt – Todesursache unklar

Maxhütte-Haidhof (dpa/lby) - Waldarbeiter haben im Landkreis Schwandorf die Knochen einer 60-Jährigen gefunden. Eine DNA-Analyse ergab Polizeiangaben zufolge, dass es sich bei der Toten um einer Frau aus Maxhütte-Haidhof handelte.
Maxhütte-Haidhof (dpa/lby) - Waldarbeiter haben im Landkreis Schwandorf die Knochen einer 60-Jährigen gefunden. Eine DNA-Analyse ergab Polizeiangaben zufolge, dass es sich bei der Toten um einer Frau aus Maxhütte-Haidhof handelte.
Die Knochen waren den Angaben nach vor drei Wochen in einem Waldstück bei Maxhütte-Haidhof entdeckt worden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung konnte die Todesursache laut Polizei bislang nicht aufklären. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung habe die Untersuchung nicht gegeben. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass die Frau Opfer einer Straftat geworden sein könnte, teilte ein Sprecher mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt.
Ermittlungen hätten ergeben, dass die Frau im Mai 2024 gestorben war - allerdings nicht dort, wo die Knochen gefunden wurden. Die Polizei ging demnach davon aus, dass die Frau nach ihrem Tod in den Wald gebracht wurde. Nach Angaben des Sprechers wurde die 60-Jährige nicht als vermisst gemeldet. Sie habe sehr zurückgezogen gelebt.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Mai 2024 nachts oder frühmorgens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die auf den Transport einer Leiche hindeuten könnten.