Oberpfalz: Knochen einer 60-Jährigen entdeckt – Todesursache unklar

Die Knochen waren den Angaben nach vor drei Wochen in einem Waldstück bei Maxhütte-Haidhof entdeckt worden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung konnte die Todesursache laut Polizei bislang nicht aufklären. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung habe die Untersuchung nicht gegeben. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass die Frau Opfer einer Straftat geworden sein könnte, teilte ein Sprecher mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt.