Oberpfalz: Fußgängerin wird überfahren und stirbt - Unfallflucht

Beratzhausen (dpa/lby) - Eine Fußgängerin ist am frühen Morgen nahe Beratzhausen überfahren worden und gestorben. Der bislang unbekannte Unfallfahrer habe sich unerlaubt entfernt, teilte die Polizei mit. Bei der Toten dürfte es sich um eine 36 Jahre alte Frau aus Südbayern handeln, hieß es. Die Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt. Der Leichnam sei sichergestellt und ein Unfallgutachten angeordnet worden.