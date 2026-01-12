 
Oberpfalz Fußgängerin wird überfahren und stirbt - Unfallflucht

Die Regensburger Polizei sucht nach einem Autofahrer, der frühmorgens eine Frau überfahren hat und dann geflüchtet ist. Die Identität der Toten war zunächst unklar.

Eine Fußgängerin ist überfahren worden. Der Unfallfahrer flüchtete. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Beratzhausen (dpa/lby) - Eine Fußgängerin ist am frühen Morgen nahe Beratzhausen überfahren worden und gestorben. Der bislang unbekannte Unfallfahrer habe sich unerlaubt entfernt, teilte die Polizei mit. Bei der Toten dürfte es sich um eine 36 Jahre alte Frau aus Südbayern handeln, hieß es. Die Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt. Der Leichnam sei sichergestellt und ein Unfallgutachten angeordnet worden.

Ein später hinzugekommener Autofahrer habe die Tote an der Kreisstraße R11 im Landkreis Regensburg entdeckt und die Polizei verständigt. Der Unfall hat sich ersten Ermittlungen zufolge zwischen 5 und 6 Uhr ereignet. 

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Das unbekannte Unfallfahrzeug müsste auf der rechten Seite erheblich beschädigt sein. Der Fahrer ist ebenfalls aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.