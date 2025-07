Nabburg (dpa/lby) - Ein drei Jahre alter Junge ist in einem Freibad in der Oberpfalz aus einem Schwimmbecken gerettet worden. Der Junge befand sich Polizeiangaben zufolge allein und ohne Schwimmhilfe in dem Becken, in dem er nicht stehen konnte. Er kam nach dem Vorfall laut Polizei ins Krankenhaus.