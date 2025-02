Neunburg vorm Wald (dpa/lby) - Beim Enteisen ihres Autos ist eine Frau in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kratzte die 68-Jährige in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) die Scheiben ihres Wagens frei, als sich das Auto aus ungeklärter Ursache in Bewegung setzte.