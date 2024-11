Den Angaben nach musste das Löschfahrzeug am frühen Nachmittag auf dem Weg zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn den Stadtplatz überqueren, auf dem gerade der traditionelle Kirchweihmarkt stattfand. Es habe dabei das ausgeklappte Dach eines Verkaufsstandes gestreift und den Stand dadurch verschoben. Mehrere Kunden und Verkäufer stürzten laut Polizei und zogen sich unter anderem Verletzungen an der Schulter, an der Hand sowie Schnittwunden durch Glassplitter zu.