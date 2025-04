Cham (dpa/lby) - Ein Ladendieb ist bei seiner Flucht in Cham in der Oberpfalz derart außer Puste geraten, dass er ins Krankenhaus musste. Als der 20-Jährige am Samstagvormittag ein Geschäft verließ, schlug die Diebstahlsicherung an, wie die Polizei mitteilte.