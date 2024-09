Schwandorf (dpa/lby) - In der Oberpfalz überprüft die Polizei, ob der Tod einer Frau mit einem Restaurantbesuch zusammenhängen könnte. Bislang gebe es keine Belege dafür, dass ein Zusammenhang zwischen dem Essen in dem Lokal und dem Todesfall bestehe, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Man prüfe dies jedoch derzeit. Im Laufe dieser Woche würden Untersuchungsergebnisse in dem Fall erwartet.