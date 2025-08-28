Oberpfalz: Ermittlungen gegen zwei Lastwagenfahrer nach Auffahrunfall

Barbing (dpa/lby) - Nach einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz ermittelt die Polizei gegen beide Fahrer. Der Fahrer des hinteren Lastwagens habe angegeben, kurz vor dem Unfall bei Barbing (Landkreis Regensburg) eingeschlafen zu sein, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des anderen Lastwagens sei offenbar von einer Nothaltebucht auf die Autobahn gefahren, ohne auf den nahenden Lastwagen zu achten. Das hätten die Ermittler durch Videomaterial einer Dashcam herausgefunden.