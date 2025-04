Regenstauf (dpa/lby) - Ein Mann ist nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 93 nahe Regenstauf (Landkreis Regensburg) gestorben. Zudem wurden zwei weitere Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Nach einer Vollsperrung der A93 am Mittag wurden die Fahrspuren in Fahrtrichtung München am Nachmittag wieder freigegeben.