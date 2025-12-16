Rieden (dpa/lby) - Drei Menschen sind bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Oberpfalz verletzt worden. Das Feuer sei am Montagabend aus bislang unklarer Ursache ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Eine Person sei bei dem Brand in Rieden (Landkreis Amberg-Sulzbach) schwer, zwei weitere leicht verletzt worden. Ob es sich bei den Verletzten um Bewohner des Hauses handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Bei dem Brand sei ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.