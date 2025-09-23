Amberg (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen in der Oberpfalz sind drei Menschen verletzt worden. Ein Mensch habe nach ersten Erkenntnissen schwerere Verletzungen erlitten, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Unfall ereignete sich am Morgen an einer Kreuzung an der Bundesstraße 85 in Amberg. Die Straße sei stadteinwärts gesperrt worden, der Verkehr staue sich. Wie es zu dem Unfall kam und wie viele Fahrzeuge genau beteiligt waren, war zunächst unklar.