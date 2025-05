Vohenstrauß (dpa/lby) - Ein 13-Jähriger ist in der Oberpfalz bei einem Sturz mit einem E-Scooter schwer verletzt worden. Der Junge war am Dienstag mit einem Gleichaltrigen in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf dem bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnellen Roller unterwegs, als die beiden mutmaßlich aus Unachtsamkeit stürzten, wie die Polizei mitteilte.