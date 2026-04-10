Oberpfalz 21-Jähriger verunglückt mit Motorrad tödlich
dpa 10.04.2026 - 10:24 Uhr
Auf einer Landstraße nimmt eine Motorradfahrt ein tragisches Ende. Ein 21-Jähriger kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzt schwer. Jede Hilfe kommt zu spät.
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Bei dem Sturz habe er seinen Helm verloren, er sei gegen einen Baum sowie einen größeren Stein geprallt. Rettungskräfte versuchten, den jungen Mann zu reanimieren. Wegen der massiven Kopfverletzungen habe der hinzugerufene Notarzt jedoch nur noch den Tod feststellen können, hieß es.