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Oberpfalz 21-Jähriger verunglückt mit Motorrad tödlich

Auf einer Landstraße nimmt eine Motorradfahrt ein tragisches Ende. Ein 21-Jähriger kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzt schwer. Jede Hilfe kommt zu spät.

Oberpfalz: 21-Jähriger verunglückt mit Motorrad tödlich
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Ein tödlicher Motorradunfall nahe Teunz in der Oberpfalz beschäftigt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Teunz (dpa/lby) - Ein junger Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall zwischen Gleiritsch und Teunz in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 21-Jährige in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

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Bei dem Sturz habe er seinen Helm verloren, er sei gegen einen Baum sowie einen größeren Stein geprallt. Rettungskräfte versuchten, den jungen Mann zu reanimieren. Wegen der massiven Kopfverletzungen habe der hinzugerufene Notarzt jedoch nur noch den Tod feststellen können, hieß es.