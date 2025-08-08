Oberpfalz: 14-Jähriger auf E-Bike stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Niedermurach (dpa/lby) - Ein 14-Jähriger ist in der Oberpfalz auf seinem E-Bike von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche auf einer Straße zwischen zwei Ortsteilen von Niedermurach (Landkreis Schwandorf) unterwegs, als das Traktorgespann aus einer unübersichtlichen Einmündung auf die Straße fuhr. Am Straßenrand erschwerten laut Polizei unter anderem hochgewachsene Maispflanzen die Sicht.