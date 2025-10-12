Mehrfach stand die Beratung und Beschlussfassung zu einer solchen Satzung bereits auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung. Sogar eine Einwohnerversammlung hatte es im Vorfeld speziell zu diesem Thema gegeben, um die Meinung der Einwohner zu erfahren. Neue Formen der Bestattung werden immer beliebter, die in bisherigen Satzungen noch nicht geregelt waren. So zum Beispiel eine Form der Bestattung, bei der die Pflege der Gräber wegfällt. Da in vielen Familien die Kinder nicht mehr im Elternhaus wohnen, sie sich oft weit entfernt, mitunter in anderen Bundesländern, eine berufliche Existenz aufgebaut haben, können sie nach dem Ableben ihrer Eltern die Pflege deren Gräber kaum übernehmen. Bestattungen auf der „grünen Wiese“, nur mit einer Namensplatte, oder völlig anonym, gab es bisher nicht, sie mussten neu geregelt werden.