Früh übt sich, wer ein richtige Feuerwehrmann oder eine richtige Feuerwehrfrau werden will. Das wissen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Obermaßfeld-Grimmenthal: Seit vielen Jahren gibt es eine Jugendfeuerwehr, deren Mitglieder im Alter ab sechs Jahren bis zum Wechsel in die Einsatzabteilung grundlegendes Wissen in Sachen Brandschutz und Hilfeleistung vermittelt bekommen. Interesse gibt es beim Nachwuchs in der 1225-Einwohner Gemeinde offensichtlich genug: 22 Kinder und Jugendliche treffen sich jeden Mittwoch am Gerätehaus, um zu üben und zu lernen.