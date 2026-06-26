Oberlinder Kirmes: Dieses Mal mit Riesenrad

Ab Freitag, 17.7. um 7 Uhr bis Montag 20.7. um 7 Uhr sind die Kirchwallstraße, die Ackerstraße sowie die Pfarrgasse zwischen der Ackerstraße und der Thomas-Müntzer-Str. gesperrt. Bei der Feuerwehr wird ab ca. Höhe Apotheke aus Zufahrt Lutherstraße kommend und ein Abschnitt der Ackerstraße von Freitag 17.7. um 17 Uhr bis Samstag, 18.7. um 7 Uhr ebenfalls gesperrt.