Oberlinder Kirmes: Dieses Mal mit Riesenrad

Feuerwehrverein bau das Festzelt auf. Bieranstich am Freitag, den 17. Juli
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Traditionell baut der Feuerwehrverein Oberlind ein Festzelt vor dem Gerätehaus auf und liefert zudem Programm-Highlights wie den Bieranstich am Freitag, 17. Juli um 16 Uhr oder den Tanzabend mit M&M, ebenfalls am Freitag. Am Sonntag, 19. Juli wird ab 10 Uhr zum Frühschoppen eingeladen.
Der beliebte Markt für Zierfische, Terrarien-Tiere, Wasserpflanzen, Technik und Literatur vom Aquarien-Terrarien-Verein 1981 Sonneberg findet am Kirchweih-Sonntag, 19. Juli von 10 bis 14 Uhr im Vereinsheim „Wäldla“ in Oberlind statt.
Zusätzlich zu den Vereinsaktivitäten kommen mehr als 20 Schausteller, Händler und Betreiber von Versorgungsständen nach Oberlind. Unter anderem werden sich wieder das beliebte Magic, ein Riesenrad, Kinderkarussells sowie die Berg- & Talbahn drehen.
Die Fleischerei Moser kümmert sich in ihrem Biergarten um die Getränkeversorgung. Die Lautertaler Edelbrennerei & Imkerei hat Honigprodukte aus der Spielzeugstadt Sonneberg und Hochprozentiges im Angebot. Die Oberlinder, das Orga-Team der Stadt Sonneberg sowie die zahlreichen Schausteller freuen sich auf viele Gäste.
Straßensperrungen:
Auf dem Marktplatz gilt ab Donnerstag, den 9.7. bis Mittwoch, den 22.7. Halteverbot.
Von Sonntag, 12.7. um 19 Uhr bis Mittwoch, 22.7. um 7 Uhr sind die Thomas-Müntzer-Str. und Teile der Kirchwallstraße (Links von Wittmann) und des Schweinemarktes (ab Zufahrt Braugasse) voll gesperrt.
Ab Freitag, 17.7. um 7 Uhr bis Montag 20.7. um 7 Uhr sind die Kirchwallstraße, die Ackerstraße sowie die Pfarrgasse zwischen der Ackerstraße und der Thomas-Müntzer-Str. gesperrt. Bei der Feuerwehr wird ab ca. Höhe Apotheke aus Zufahrt Lutherstraße kommend und ein Abschnitt der Ackerstraße von Freitag 17.7. um 17 Uhr bis Samstag, 18.7. um 7 Uhr ebenfalls gesperrt.