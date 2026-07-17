Mit dem traditionellen Bieranstich ist die Oberlinder Kirchweih am Freitagnachmittag offiziell eröffnet worden. Ganz reibungslos verlief der Auftakt allerdings nicht. Anders als in den vergangenen Jahren griff diesmal nicht Bürgermeister Heiko Voigt zum Hammer, sondern sein Stellvertreter Christian Dressel. Als dieser nach acht Schlägen das Bier immer noch nicht zum Laufen gebracht hatte, lag das Problem nicht beim Mann mit dem Holzhammer. Auch das beherzte Eingreifen von Ortsteilbürgermeister änderte zunächst nichts an der Gesamtsituation. Wie sich im späteren Verlauf herausstellte, war ein Materialfehler am Zapfhahn die Ursache für das technische Versagen. Nach dem Austausch des defekten Teils klappte der Anstich schließlich problemlos und das erste Bier konnte ausgeschenkt werden.