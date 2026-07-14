Oberlinder Kirchweih: Das erste Bier gibt’s schon am Donnerstag

Sommer, Sonne, Festlaune: Die Oberlinder Kirchweih verspricht vom 17. bis 20. Juli wieder geselliges Beisammensein, Schausteller-Rummel und Biergarten-Atmosphäre.
Vier Tage Rummel, über 20 Aussteller und Vereinsleben: Vom 17. bis 20. Juli findet die Oberlinder Kirchweih statt. Vor dem Bieranstich feiert der Bierausschank Premiere.
Sommer, Sonne, Festlaune: Die Oberlinder Kirchweih verspricht vom 17. bis 20. Juli wieder geselliges Beisammensein, Schausteller-Rummel und Biergarten-Atmosphäre.
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Wie gewohnt ziehen die Fahrgeschäfte direkt vom Sonneberger Vogelschießen weiter nach Oberlind, sodass der gesamte Ortsteil rund um die Kirche St. Aegidien am langen Kirchweih-Wochenende ganz im Zeichen des Festes steht.
Neu ist in diesem Jahr ein Bierausschank, der bereits am Donnerstag, 16. Juli, stattfindet. Von 18.30 bis 20.30 Uhr können Besucher neben dem Fahrgeschäft „Magic“ schon den ersten Gerstensaft zur Kirchweih genießen.
Für den Vorsitzenden des Heimatvereins Oberlind, André Möckl, ist die Premiere ein Testlauf: „Wir wollen gucken, ob und wie das angenommen wird.“ Gleichzeitig könne geprüft werden, ob die Zapfanlage einwandfrei funktioniert.
Am traditionellen Bieranstich, der am darauffolgenden Freitag, 17. Juli, stattfindet, ändert sich dadurch nichts. Dieser wird um 16 Uhr wie gewohnt von Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt vorgenommen.
Traditionell richtet der Feuerwehrverein Oberlind sein Festgelände am Gerätehaus ein und sorgt für mehrere Höhepunkte. Anschließend wird beim Tanzabend mit der Band M&M gefeiert. Am Sonntag, 19. Juli, wird ab 10 Uhr zum Frühschoppen eingeladen.
Auch der Aquarien-Terrarien-Verein 1981 Sonneberg beteiligt sich wieder am Kirchweih-Wochenende. Sein traditioneller Markt für Zierfische, Terrarientiere, Wasserpflanzen, Aquaristik- und Terrarientechnik sowie Fachliteratur findet am Sonntag von 10 bis 14 Uhr im Vereinsheim „Wäldla“ statt.
Darüber hinaus sorgen mehr als 20 Schausteller, Händler und Imbissbetriebe für ein abwechslungsreiches Festgeschehen. Der Festplatz öffnet jeweils
Zu den Attraktionen gehören unter anderem das beliebte „Magic“, ein Riesenrad, die Berg- und Talbahn, verschiedene Kinderkarussells, die Schießhalle, mehrere Greifergeschäfte, Ballwerfen sowie die Flugschule.
Auch kulinarisch hat die Oberlinder Kirchweih einiges zu bieten. Neben den Ständen der „Schokoladen-Fabrik“ und des „Gastmahls des Meeres“ werden unter anderem Galettes, Crêpes, Pulled Pork, Spezialitäten der Champignon-Mühle, Softeis und viele weitere Leckereien angeboten.
Die Fleischerei Moser betreibt einen Biergarten und sorgt für die Getränkeversorgung. Zudem präsentiert die Lautertaler Edelbrennerei & Imkerei ihre Honigprodukte und edlen Spirituosen.
Der Oberlinder Ortsteilbürgermeister Ralf Wöhner hofft vor allem auf gutes Wetter und darauf, dass sich die Kirchweih für Schausteller, Vereine und Händler wirtschaftlich lohnt.
Robin Scheuring, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Oberlind, setzt darauf, dass „alles wie immer läuft“. Dass seit 2024 auf ein Festzelt verzichtet wird, sieht er nicht als Nachteil. Das Open-Air-Konzept habe der Stimmung keinen Abbruch getan und sorge außerdem dafür, dass es an warmen Sommertagen nicht stickig wird.
Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen und der Durchführung der Oberlinder Kirchweih kommt es zu mehreren Verkehrsregelungen. Auf dem Oberlinder Marktplatz gilt von Donnerstag, 9. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, ein Halteverbot.
Von Sonntag, 12. Juli, 19 Uhr, bis Mittwoch, 22. Juli, 7 Uhr sind die Thomas-Müntzer-Straße sowie Teile der Kirchwallstraße und des Schweinemarktes voll gesperrt. Von Freitag, 17. Juli, 7 Uhr, bis Montag, 20. Juli, 7 Uhr sind außerdem die Kirchwallstraße, die Ackerstraße sowie die Pfarrgasse zwischen Ackerstraße und Thomas-Müntzer-Straße voll gesperrt.
Im Bereich des Feuerwehrgeländes werden zudem die Zufahrt von der Lutherstraße ab Höhe Apotheke sowie ein Abschnitt der Ackerstraße von Freitag, 17. Juli, 17 Uhr, bis Samstag, 18. Juli, 7 Uhr gesperrt.
Die Oberlinder, das Organisationsteam der Stadt Sonneberg, die beteiligten Vereine und die zahlreichen Schausteller freuen sich auf viele Besucher und ein stimmungsvolles Kirchweih-Wochenende.