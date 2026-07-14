Oberlinder Kirchweih: Das erste Bier gibt’s schon am Donnerstag

Auch diese beiden Herren ließen sich 2025 Bratwurst und Bier schmecken. Viel interessanter als Speis und Trank ist allerdings das FC Bayern Trikot in Palmen Muster. Im Fanshop des Rekordmeisters kann man diese begrenzte Auflage jedenfalls nicht mehr kaufen. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Die Fleischerei Moser betreibt einen Biergarten und sorgt für die Getränkeversorgung. Zudem präsentiert die Lautertaler Edelbrennerei & Imkerei ihre Honigprodukte und edlen Spirituosen.

Der Oberlinder Ortsteilbürgermeister Ralf Wöhner hofft vor allem auf gutes Wetter und darauf, dass sich die Kirchweih für Schausteller, Vereine und Händler wirtschaftlich lohnt.

Robin Scheuring, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Oberlind, setzt darauf, dass „alles wie immer läuft“. Dass seit 2024 auf ein Festzelt verzichtet wird, sieht er nicht als Nachteil. Das Open-Air-Konzept habe der Stimmung keinen Abbruch getan und sorge außerdem dafür, dass es an warmen Sommertagen nicht stickig wird.

Straßensperrungen und Verkehrshinweise

Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen und der Durchführung der Oberlinder Kirchweih kommt es zu mehreren Verkehrsregelungen. Auf dem Oberlinder Marktplatz gilt von Donnerstag, 9. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, ein Halteverbot.

Von Sonntag, 12. Juli, 19 Uhr, bis Mittwoch, 22. Juli, 7 Uhr sind die Thomas-Müntzer-Straße sowie Teile der Kirchwallstraße und des Schweinemarktes voll gesperrt. Von Freitag, 17. Juli, 7 Uhr, bis Montag, 20. Juli, 7 Uhr sind außerdem die Kirchwallstraße, die Ackerstraße sowie die Pfarrgasse zwischen Ackerstraße und Thomas-Müntzer-Straße voll gesperrt.

Karusselle und Fahrgestelle gibt es am Wochenende in Oberlind zuhauf. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Im Bereich des Feuerwehrgeländes werden zudem die Zufahrt von der Lutherstraße ab Höhe Apotheke sowie ein Abschnitt der Ackerstraße von Freitag, 17. Juli, 17 Uhr, bis Samstag, 18. Juli, 7 Uhr gesperrt.

Die Oberlinder, das Organisationsteam der Stadt Sonneberg, die beteiligten Vereine und die zahlreichen Schausteller freuen sich auf viele Besucher und ein stimmungsvolles Kirchweih-Wochenende.