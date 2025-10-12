In Zeiten, in denen sich die Händlersuche und -akquise doch meist recht schwerfällig gestalten, hat es die Stadt Sonneberg dennoch geschafft, einen überaus angebotsreichen 23. Oberlinder Bauernmarkt auf die Beine zu stellen. Einer, der sich kulinarisch, handwerklich und kulturell auf dem Platz an der evangelischen Stadtkirche St. Aegidien vielfältig präsentiert. Nicht zuletzt, wie es Sonnebergs Vize-Bürgermeister Christian Dressel in seiner Begrüßungsrede am Samstag, dem ersten von zwei Markttagen, betont, dank der „vielen Unterstützer“ von den Händlern – ob gewerblich oder Hobby – bis hin zu den Vereinen.