Rund 60 gut gelaunte Senioren kamen zusammen, um gemeinsam zu feiern. „Das sind ein paar weniger als im letzten Jahr“, erklärt Veranstalter Ralf Wöhner, was er dem durchwachsenen Wetter zuschreibt. Dennoch war die Stimmung bestens. Auch die erlesene Auswahl an Weinen und Likören fand großen Anklang. Grund genug, das Fest im nächsten Jahr erneut auf die Beine zu stellen – Wöhner und die Damensportgruppe SC 1906 Oberlind stehen bereits in den Startlöchern.