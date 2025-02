Am vergangenen Samstagabend verwandelte sich die ehemalige Sonni-Fabrik in der Oberlinder Straße 106 in einen geselligen Treffpunkt für Bierliebhaber. Ortsteilbürgermeister Ralf Wöhner hatte zur Bierverkostung eingeladen, und rund 120 Gäste folgten seinem Ruf. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Traktorverein, dessen Vorsitzender Wöhner ist.