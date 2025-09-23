Bereits zum sechsten Mal haben sich die Oberlinder Senioren am vergangenen Donnerstag zum Weinfest getroffen. Auch in diesem Jahr erfreute sich die Veranstaltung mit 60 Teilnehmern wieder großer Beliebtheit. Erstmalig als Corona-Veranstaltung ins Leben gerufen, wurde die Veranstaltung auch nach der Pandemie einmal pro Jahr fortgesetzt. Die fünf Dutzend Senioren machten sich einen schönen Nachmittag und kamen bei Wein und Knabbereien ins Gespräch. Die Bewirtung erfolgte durch die Frauensportgruppe des SC 06 Oberlind, organisiert hatte die Veranstaltung der Oberlinder Ortsteilrat rund um Ortsteilbürgermeister Ralf Wöhner.