Was hat der grassierende Typhus Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Wasserleitungsbau in Oberlind zu tun? Wie konnten findige Mühlenbesitzer bei der Stromerzeugung helfen? Warum kam das Thema Hochwasserschutz auf die Oberlinder Agenda? Diese und weitere Fragen aus der Geschichte des Sonneberger Ortsteils greift eine neue Publikation, herausgegeben vom Stadtarchiv Sonneberg, auf. Unter dem Titel „Städtische Werke Oberlind: Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke 1903 – 1949“ hat Hartmut Puff ein spannendes historisches Kapitel seines Heimatortes aufgearbeitet.