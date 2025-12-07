Am zweiten Adventswochenende feierte die „Oberlinder Weihnacht“ bereits ihre vierte Auflage – und hat damit längst ihren festen Platz im Kalender vieler Einwohner und Gäste erobert. Obwohl das Wetter am Samstag kurzzeitig gar nicht weihnachtlich war und pünktlich zum Start ein unangenehmer Regenschauer einsetzte, ließ sich niemand die Stimmung verderben. Denn kaum war der Spuk vorbei, füllte sich der Platz schnell mit Besucherinnen und Besuchern, die sich auf das gemütliche Beisammensein freuten.