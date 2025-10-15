Das Tor in den Oberlinder Kirchhof, ist außerhalb von Gottesdiensten und Veranstaltungen in der St. Aegidienkirche üblicherweise geschlossen, öffnet sich dieser Tage öfters. Kleintransporter fahren hinein und hinaus, Arbeiter passieren die Pforte und sonst ist ein Teil des Kirchhofes eine Baustelle. „Die Wehrmauer muss saniert werden“, erläutert Thomas Walther. Der Diplomingenieur betreut im Kirchenkreis aktuell mehrere Bauvorhaben. Darunter ist die Sanierung der Wehrmauer der Oberlinder Kirche eine der größeren Investitionen.