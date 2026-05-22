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Oberlind Bauernmarkt-Erlös fließt in Sanierung des Bolzplatzes

Nach Jahren intensiver Nutzung muss der Sportplatz der Grundschule Oberlind dringend saniert werden. Dazu steuert nun der Traktorverein etwas bei.

Oberlind: Bauernmarkt-Erlös fließt in Sanierung des Bolzplatzes
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Reinhard Hoffmann, Ralf Wöhner, Danny Steiner, Daniela Göhring, Marika Schindhelm und Holger Aierle. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Wenn es um den Nachwuchs geht, hält die Gemeinschaft in Oberlind zusammen. Ein aktuelles Beispiel dafür liefert das geplante Großprojekt an der örtlichen Grundschule: Die umfassende Sanierung des schuleigenen Bolzplatzes. Die beliebte Freifläche direkt hinter der Turnhalle ist seit vielen Jahren ein zentraler Ort voller Leben, Bewegung und Energie. Ob während der großen Pausen, im regulären Sportunterricht oder am Nachmittag im Hortbetrieb. Täglich nutzen Schüler aber auch Vereine das Areal intensiv.

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Doch die jahrelange, pausenlose Beanspruchung hat deutliche Spuren hinterlassen. Die Anlage, die zuletzt im Jahr 2015 eine Erneuerung erfuhr, ist mittlerweile sichtlich in die Jahre gekommen. Sie entspricht in vielen Bereichen weder den heutigen Sicherheitsstandards noch den Anforderungen an eine zeitgemäße Spiel- und Sportfläche für Grundschulkinder.

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Aus diesem Grund plant die Schule schon seit geraumer Zeit eine grundlegende Modernisierung der gesamten Anlage. Vorgesehen ist ein hochwertiger, gelenkschonender und kinderfreundlicher Sportbelag. Zudem sollen neue, sichere Fußballtore angeschafft und ein modernes Volleyballnetz fest installiert werden. Auf diese Weise soll ein vielseitig nutzbares Spielfeld entstehen, das den Kindern langfristig Freude an der Bewegung vermittelt und gleichzeitig den Teamgeist sowie die soziale Entwicklung im gemeinsamen Spiel fördert.

Langjährige Vorbereitung trifft auf Kostenexplosion

Das Vorhaben kommt nicht überraschend, sondern wird von langer Hand vorbereitet. Der schuleigene Förderverein „Freunde und Förderer der Grundschule Oberlind“ um die Vorsitzende Daniela Göhring engagiert sich bereits seit mehreren Jahren intensiv für dieses Herzensprojekt. Durch verschiedene Aktionen und Zuweisungen wurden über einen langen Zeitraum hinweg gezielt finanzielle Rücklagen für die Baumaßnahme gebildet.

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Trotz dieser vorausschauenden Bemühungen reichen die mühsam angesparten Eigenmittel der Schulfamilie jedoch bei weitem nicht aus. Der Grund hierfür liegt vor allem in der wirtschaftlichen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit: Insbesondere die Bau- und Materialkosten sind in den vergangenen Jahren drastisch und unvorhersehbar gestiegen. Die Gesamtkosten für das Sanierungsprojekt werden aktuell auf eine Summe zwischen 60.000 und 100.000 Euro geschätzt – eine finanzielle Dimension, welche die Grundschule und ihr Förderverein aus eigener Kraft unmöglich stemmen können.

Ein Beitrag aus der Nachbarschaft

Umso bedeutender ist in dieser Phase jede zusätzliche Unterstützung aus der Bevölkerung und der lokalen Vereinswelt. Einen willkommenen finanziellen Baustein beziehungsweise eine Motivationsspritze steuert nun der Traktorverein Oberlind bei. Unter dem Vorsitz von Ralf Wöhner hat der Verein beschlossen, das Projekt mit einer Spende in Höhe von 200 Euro zu unterstützen.

Diese Summe ist das Ergebnis ehrenamtlichen Engagements im Ort. „Unser Vereinsjahr ist gut gelaufen“, zieht Wöhner eine positive Bilanz. Durch die erfolgreichen Einnahmen auf dem regionalen Bauernmarkt konnten Überschüsse erzielt werden. Für die Traktorfreunde war schnell klar, dass dieses Geld nicht in der eigenen Kasse verbleiben, sondern der Allgemeinheit im Dorf zugutekommen soll.

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Nutzung mit Perspektive

Das erklärte Ziel des Fördervereins bleibt trotz der finanziellen Hürden klar und fest gesteckt: Die Schüler, die aktuell frisch eingeschult werden, sollen den modernisierten und sicheren Sportplatz noch im Laufe ihrer eigenen Grundschulzeit einweihen und aktiv nutzen können.

Da bis zum Erreichen der veranschlagten Gesamtsumme noch eine erhebliche Finanzierungslücke klafft, hoffen die Verantwortlichen der Schule auf weitere Nachahmer, seien es Privatpersonen, lokale Unternehmen oder andere Institutionen. Jeder Beitrag hilft dabei, den Kindern wieder einen sicheren Raum zum Wachsen zu geben, so die Organisatoren.

Unterstützung für das Schulprojekt:

IBAN des Fördervereins: DE 64 84 0547 2203 0092 6693

(Freunde und Förderer der Grundschule Oberlind)