Oberlind: Bauernmarkt-Erlös fließt in Sanierung des Bolzplatzes

Unsere Empfehlung für Sie Sonneberg Positive Ansätze für Sonneberg? Bei Moldtecs in Bad Harzburg ist die Stimmung im Keller. Das Werk soll womöglich wieder veräußert werden.

Trotz dieser vorausschauenden Bemühungen reichen die mühsam angesparten Eigenmittel der Schulfamilie jedoch bei weitem nicht aus. Der Grund hierfür liegt vor allem in der wirtschaftlichen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit: Insbesondere die Bau- und Materialkosten sind in den vergangenen Jahren drastisch und unvorhersehbar gestiegen. Die Gesamtkosten für das Sanierungsprojekt werden aktuell auf eine Summe zwischen 60.000 und 100.000 Euro geschätzt – eine finanzielle Dimension, welche die Grundschule und ihr Förderverein aus eigener Kraft unmöglich stemmen können.