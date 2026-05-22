Oberlind: Bauernmarkt-Erlös fließt in Sanierung des Bolzplatzes

Wenn es um den Nachwuchs geht, hält die Gemeinschaft in Oberlind zusammen. Ein aktuelles Beispiel dafür liefert das geplante Großprojekt an der örtlichen Grundschule: Die umfassende Sanierung des schuleigenen Bolzplatzes. Die beliebte Freifläche direkt hinter der Turnhalle ist seit vielen Jahren ein zentraler Ort voller Leben, Bewegung und Energie. Ob während der großen Pausen, im regulären Sportunterricht oder am Nachmittag im Hortbetrieb. Täglich nutzen Schüler aber auch Vereine das Areal intensiv.