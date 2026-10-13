Die ersten Minuten der Partie der Oberliga Thüringen zwischen Gastgeber Sonneberger HV und dem SV Blau-Weiß 1893 Goldbach/Hochheim gestalteten sich ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich einen Vorteil erkämpfen; so leuchtete in Spielminute sieben noch ein 3:3 von der Anzeigetafel. In der Folge verlor Sonneberg im Angriff komplett den Faden, gab die Chancen leichtfertig her und scheiterte am gut aufgelegten Torhüter der Gäste. Goldbach nutze dies und zog auf vier Tore davon (15./3:7).