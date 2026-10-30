Oberlandesgericht: Vorwurf Kampf für den IS – Prozess ab Januar in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen des Vorwurfs, für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft zu haben, muss sich ein 26-Jähriger ab Januar vor dem Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) verantworten. Der Mann soll bereits als Jugendlicher eine militärische Ausbildung des IS durchlaufen haben und anschließend bis März 2017 auf irakischem Staatsgebiet für die Organisation im Einsatz gewesen sein, wie das OLG mitteilt.