Oberkatz: Wieder ein Fest auf der „Burg“

Eine oder sogar zwei Burgen soll Oberkatz früher gehabt haben, in grauer Vorzeit. Burg Mauerschädel, Burg Schädel oder Wolfsburg sind in Chroniken verzeichnet, sagt Frank Scheidler. Zu sehen ist von der einstigen, im 30-jährigen Krieg zerstörten Burg heute nichts mehr, aber Geschichten und Mystisches ranken sich wohl auch in heutigen Generationen noch darum. Und als Berg ist das Gelände auch heute noch augenfällig. Das Plateau, von dem man einen guten Überblick übers Dorf hat, erlebte zu DDR-Zeiten und auch danach viele Jäger- und Dorffeste, erinnert sich mancher. 1997 soll es das letzte gegeben haben. Nun soll am Sonntag, 17. August, ein Burgfest wieder Leben auf das eher abseits gelegene und nur über die Höhenschwärzer Straße zu erreichende Areal bringen, wünschen sich die Organisatoren.