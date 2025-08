Über einen zweieinhalbstündigen Stromausfall wunderten sich am Donnerstag die Einwohner von Oberkatz, Unterkatz, Dörrensolz und weiterer Dörfer der Region. Zwischen 16.40 und 18.25 Uhr war die Energieversorgung für 2378 Kunden komplett ausgefallen. Das Gebiet wurde am Abend wieder zugeschaltet, wie Sprecher Martin Schreiber vom Versorgungsunternehmen TEAG auf Nachfrage sagte: Monteure des zuständigen Netzbetriebes Bad Salzungen der TEN und Maschinentechnik waren vor Ort auf der Strecke zwischen Oberkatz und Unterkatz zugange, um den Schaden an einer Freileitung zu beheben. Offenbar war ein altersschwacher Baum umgestürzt und auf die Versorgungsleitung gefallen, hatte diese mitgerissen und einen Kurzschluss verursacht. Die 20-kV-Freileitung war bei dem Vorfall intakt geblieben, ergab eine Überprüfung. So konnte der Baum entfernt und die Anlage dann wieder freigeschaltet werden konnte, heißt es von der TEAG. Es habe insgesamt einen Ausfall von 1,1 Megawatt Leistung gegeben