Zum schier unglaublichen 319. Mal lädt das Dorf am Samstag, 7. Februar, zu seinem Lichtmessmarkt ein. Lichtmess feiert man in der Rhön schon viel länger – der keltische Brauch ist älter als die „Zählgeschichte“ des Marktes, der jedoch mit dem Marktrecht verbunden ist und Oberkatz zu etwas Besonderem unter den Lichtmess feiernden Orten macht. Nachdem der Strohbär von 10 Uhr an durch die Straßen des Dorfes gezogen ist und sich dabei gern zuschauen lässt, ist Treffpunkt für Jung und Alt am Katzbachhaus. Hier läuft dann bereits der Lichtmessmarkt.