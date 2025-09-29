 
Der Apfel steht im Mittelpunkt des Herbstfestes in Oberkatz. Wobei man angesichts der Obstschwemme in diesem Jahr wohl sagen müsste: die Äpfel. In allen Varianten.

 
Oberkatz: Apfelfest am 3. Oktober
Lust auf Apfelpressen, Apfel-Wettschälen, Apfelfangen im Wasser? Beim Herbstfest in Oberkatz kann man dies alles tun und den 3. Oktober amüsant verbringen. Foto: Iris Friedrich

Das Katzbachhaus erwacht beim traditionellen Herbstfest am 3. Oktober wieder als beliebter Veranstaltungsort für viele Gäste von nah und fern. Zwar gibt es in Oberkatz am 3. Oktober nicht mehr den legendären Weideabtrieb, aber auch mit dem ihm nachfolgenden Format Herbstfest haben sich die Organisatoren vom Kulturverein viel Mühe gemacht. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Apfel“. Von 11 bis 17 Uhr wird zu Musik und Tanz sowie Wissenswertem und Unterhaltung für Jung und Alt eingeladen. Bei Apfelpressen, Apfel-Wettschälen, Apfelfangen im Wasser und anderen spaßigen Aktionen können die Besucher mitmachen und einen fröhlichen, kurzweiligen und amüsanten Tag verbringen. Kleine Preise regen zum Mitmachen an.

Auch bei den kulinarischen Angeboten spielt der Apfel eine Rolle, etwa bei der Apfelbratwurst. Aber keine Sorge, die beliebten Standards bei den Oberkätzer Festen sind auch dabei: aus dem Backhaus Zwiebel- und Streuselkuchen, vom Rost Würste und Steaks, am Verkaufsstand Fischbrötchen, allerlei Getränke, Kaffee und selbstgebackener Kuchen. Kinderschminken und Stockbrot sowie eine Strohburg zum Herumtollen laden besonders die kleinen Gäste ein. Verschiedene regionale Händler bieten ihre Produkte aus nah und fern an.

Hansi Jung und die Jüchsener Musikanten unterstützen musikalisch und es ist sogar ein Instrumentenkarussell zum Mitmachen angekündigt.