Oberkatz: Apfelfest am 3. Oktober

Das Katzbachhaus erwacht beim traditionellen Herbstfest am 3. Oktober wieder als beliebter Veranstaltungsort für viele Gäste von nah und fern. Zwar gibt es in Oberkatz am 3. Oktober nicht mehr den legendären Weideabtrieb, aber auch mit dem ihm nachfolgenden Format Herbstfest haben sich die Organisatoren vom Kulturverein viel Mühe gemacht. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Apfel“. Von 11 bis 17 Uhr wird zu Musik und Tanz sowie Wissenswertem und Unterhaltung für Jung und Alt eingeladen. Bei Apfelpressen, Apfel-Wettschälen, Apfelfangen im Wasser und anderen spaßigen Aktionen können die Besucher mitmachen und einen fröhlichen, kurzweiligen und amüsanten Tag verbringen. Kleine Preise regen zum Mitmachen an.