Schon zum 319. Male gibt es Anfang Februar den Lichtmessmarkt in Oberkatz: ein traditionelles Fest mit altem Brauchtum und einem Markt, der noch zu DDR-Zeiten ein Geheimtipp und eine Fundgrube schlechthin für alles war, was es sonst nicht gab. Auch heute noch halten die Oberkätzer an ihrem Lichtmess-Fest mit Strohbär und Musik fest, und auch den Markt gibt es weiter. Er findet am 7. Februar von 10 bis 15 Uhr am Katzbachhaus statt. Eine Einladung dazu ergeht an Privatverkäufer und Gewerbetreibende: Zum Floh-, Trödel- und Handwerkermarkt sind alle eingeladen. Jung und alt – jeder kann mitmachen! Standaufbau ist ab 8 Uhr. Es werden keine Standgebühren erhoben und es ist auch keine Voranmeldung nötig. Wer zuvor noch Infos braucht oder sich anmelden will, ist richtig bei Detlef Nicolmann, Telefon (0151) 56 13 46 90.